Lediglich vier Tage nach dem Pokalerfolg gegen den FA Göppingen, gab es für den THC erneut ein Wiedersehen auf der Platte. Und das Team von Herbert Müller zeigte sich auch am Mittwochabend in der Salza-Halle in bester Spiellaune und startete wie die Feuerwehr. So stand es nach fünf Spielminuten bereits 5:0 für die Thüringerinnen. Vor allem die Tschechin Marketa Jerabkova zeigte sich mal wieder von ihrer Schokoladenseite und brachte es alleine im ersten Abschnitt auf acht Treffer. Mit einer 21:15-Führung ging es für die Gastgeberinnen in die Pause.

Immer den nächsten Treffer im Arm. Marketa Jerabkova startet erst seit dieser Saison für den THC, hinterlässt aber schon jetzt mächtig Eindruck auf der Platte. Alleine im ersten Abschnitt gelangen ihr acht Treffer (Archiv). Bildrechte: imago images / Eibner