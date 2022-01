Vor 300 zugelassenen Zuschauern in heimischer Halle feierte das Team von Trainerin Katrin Welter einen 29:23-Sieg gegen ihre Kontrahentinnen aus dem Lipperland. Halle geriet im gesamten Spiel nur drei Mal mit einem Tor in Rückstand. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als die Wildcats vier unbeantwortete Tore erzielten.