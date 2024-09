In der vergangenen Saison konnte der Thüringer HC keines der beiden Spiele gegen die TuS Metzingen gewinnen. Dieses Mini-Trauma ist nun überwunden. Am Samstagabend (21. September 2024) siegte der THC vor etwa 1.000 Zuschauern in der Öschhalle von Pokalsieger Metzingen mit 29:36 (14:19). Alles überragende Spielerin war dabei Johanna Reichert, die elf Tore erzielte.