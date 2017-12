THC-Trainer Herbert Müller musste seine Spielerinnen am Anfang fast zurückhalten. So deutlich ging es auf dem parkett zu. Bildrechte: IMAGO

In der gut gefüllten Salza-Halle bekamen die Zuschauer von Anfang an ein David gegen Goliath-Duell geboten. Der derzeitige Klassen-Primus Thüringer HC brachte von Anfang an die individuellen Stärken gekonnt auf das Parkett und ließen den HCR keine Chance. Unter anderem Beate Scheffknecht und Iveta Luzumova ließen die Gäste-Abwehr reinheinweise verzweifeln und brachten ihr Team mit 9:0 in Front. In der 15. Spielminute gab es für die Rödertaler Bienen den ersten Treffer. Lisa-Marie Ostwald sorgte für die erste kleine Erleichtung bei den Sachsen. In der Summe war dies jedoch viel zu wenig, um den aktiven THC auch nur ansatzweise im ersten Abschnitt zu gefährden. Mit einer klaren 16:6-Führung für den THC ging es in die Halbzeitpause.