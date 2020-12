Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem SC DHfK trotz Überzahl zunächst nicht, sich abzusetzen. Bis zur 40. Minute war die Partie beim Stand von 17:17 komplett ausgeglichen. Dank einer starken Serie mit vier Treffern in Folge erarbeiteten sich die Haber-Schützlinge im Anschluss aber erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung und zogen auf 21:17 davon. Vor allem Patrick Wiesmach und Lukas Binder zogen in dieser Phase des Spiels das Tempo immer wieder an und stellten die Nordhorner Abwehr vor große Probleme. Bis zum Schlusspfiff konnten die Leipziger ihren Vorsprung souverän halten, auch weil sie Liga-Toptorjäger Robert Weber nur einen Treffer aus dem Feld erlaubten. Auf der Gegenseite stach DHfK-Torwart Joel Birlehm mit starken 16 Paraden heraus. Durch den zweiten Sieg in Folge rücken die "Grün-Weißen" in der Tabelle auf Rang fünf vor.