Acht Spiele in 25 Tagen warten in der Handball-Bundesliga auf den Meister aus Magdeburg und zum Auftakt zeigte sich der VfL Gummersbach als harter Brocken. Der SCM kam gut in die Partie und sorgte mit konsequentem Passspiel und tiefen Läufen schnell für eine Zwei-Tore-Führung. Getragen von knapp 4.000 Zuschauern in der Schwalbe Arena kämpfte sich der VfL jedoch mehr und mehr in die Partie und verteidigte leidenschaftlich. Während sich die Wiegert-Elf nach der temporeichen Anfangsphase langsamer um den Kreis kombinierte, um Lücken in der Westfalen-Verteidigung zu finden, spielten es die Gummersbacher zielstrebig nach vorn und konterten beinahe jeden SCM-Treffer umgehend.