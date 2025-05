Der SC Magdeburg darf weiter von der Meisterschaft in der Handball-Bundesliga träumen. Die Mannschaft von Bennet Wiegert gewann am Sonntag (25. Mai) den Nachholer beim Schlusslicht VfL Potsdam mit 37:23 (18:8). Damit ist der Abstieg der Brandenburger besiegelt. Magdeburg bleibt nach dem zehnten Bundesliga-Sieg in Folge als Dritter weiter in Lauerstellung.