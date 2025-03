Die Leipziger, bei denen Franz Semper nach mehrwöchiger Verletzungspause ein unauffälliges Comeback feierte, bekamen in der Defensive zunächst keinen Zugriff und gerieten schnell mit 2:5 (5. Minute) in Rückstand. Zwar tasteten sie sich in der Folge auf 7:8 (11.) heran, blieben danach jedoch fast acht Minuten ohne Torerfolg. Lemgo agierte im Angriff deutlich abgeklärter und setzte sich bis zur 26. Minute gegen zu passive Gastgeber auf 18:10 ab.

In die zweite Halbzeit starteten die Leipziger mit deutlich mehr Energie. Sie scheiterten aber wiederholt am glänzend aufgelegten TBV-Torhüter Constantin Möstl. So bauten die Gäste ihre Führung bis zur 40. Minute auf 24:15 aus und demoralisierten damit die Leipziger, die sich fortan ihrem Schicksal ergaben. In dieser Phase sah Kapitän Simon Ernst für seine dritte Zwei-Minuten-Strafe die Rote Karte. Bis zur 55. Minute wuchs der Rückstand der Gastgeber auf 22:33 an, ehe in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik gelang.