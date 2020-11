Erstmals in dieser Saison mussten die Magdeburger in der heimischen Getec-Arena ohne Zuschauer auskommen. Die fehlende Kulisse ließ sich das Team von Bennet Wiegert zu Beginn jedoch nicht anmerken und überzeugte gegen den "Angstgegner" aus Mannheim (30 Niederlagen in 41 Partien) mit schnellen und schnörkellos herausgespielten Angriffen. Bemerkenswert: In den ersten 15 Minuten fand jeder Wurf des SCM seinen Weg ins Ziel. Bis zum 12:10 aus Magdeburger Sicht blieb den Gästen vor allem in der Defensive meist nur die Zuschauerrolle.