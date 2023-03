Handball | Bundesliga SC Magdeburg demontiert Gummersbach und springt auf Platz drei

24. Spieltag

Was für ein Spektakel des SC Magdeburg! Aufsteiger VfL Gummersbach wurde am Sonntag (26.03.2023) regelrecht aus der Halle geschossen. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigte das Team von Bennet Wiegert eine herausragende Leistung. Nach Abpfiff wurde zudem die Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger bekanntgegeben.