Eisenach behielt die Intensität nach der Pause bei und kam mit viel Tempo aus der Kabine. Simone Mengon und Zehnder brachten ihre Farben wieder in Führung. Die Löwen blieben – im Gegensatz zur Anfangsphase – zwar dran, konnten das Spiel aber nicht an sich reißen. Immer wieder fand Eisenach Lücken in der Abwehr und sah sich durch Ivan Snajders Treffer nach 44 Minuten erstmals in der zweiten Halbzeit wieder mit zwei Toren in Führung (21:19.).