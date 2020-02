Die zweiten 30 Minuten waren bis zum Ende völlig offen. Die Keeper auf beiden Seiten zeigten eine starke Leistung und den Gastgebern gelang es bereits in der 34. Minute wieder auszugleichen. Mehr als zwei Tore Vorsprung konnten sich die Leipziger in der Folge auch nicht mehr erarbeiten. Als DHfK-Trainer André Haber 13 Minuten vor Schluss in der Auszeit tobte und seine Jungs antrieb den Deckel drauf zu machen, hatte Stuttgart bereits wieder ausgeglichen. 20 Sekunden vor dem Ende netzte Phillip Weber zur erneuten Führung, die aber durch Dominik Weiß mit drei Sekunden auf der Uhr wieder zunichte gemacht wurde. Unter dem Strich fehlte den Leipzigern ein wenig das Glück, um am Ende als Sieger dazustehen. Mit einem Punkt im Gepäck festigt der SC DHfK seinen neunten Tabellenrang.