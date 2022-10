Matej Klima wird gegen die Füchse Berlin sein Debüt für Leipzig feiern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die bevorstehende Herausforderung soll gemeinsam mit Neuzugang Matej Klíma bewältigt werden. Der tschechische Nationalspieler gibt am Wochenende sein Bundesliga-Debüt und wurde am Mittwoch (19.10.2022) in Leipzig vorgestellt. Er sei gut angekommen. "Die ersten Tage werden ein bisschen hektisch. Wir sind gut angekommen, das ist das Wichtigste für mich. Ich freue mich riesig auf dieses neue Abenteuer und bin gespannt." Der Trainer verspricht sich viel von der Verpflichtung. "Er ist ein Spieler, der oft den Unterschied machen und oft Vorteile für unsere Mannschaft im Angriff erzielen kann, weil er individuell so stark ist", so Haber.