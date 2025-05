Wenn alles für den Tabellendritten aus Magdeburg läuft, könnte man nach Punkten mit dem Spitzenduo Füchse Berlin und MT Melsungen gleichziehen. Was dafür passieren muss? Magdeburg, momentan Dritter (11 Minuspunkte), müsste in Erlangen gewinnen und die Konkurrenten Berlin und Melsungen (je 10 Minuspunkte) müssten sich im direkten Duell am Donnerstag die Punkte teilen.

Gewinnt Magdeburg in Erlangen, thront die Mannschaft zumindest für eine Nacht ganz oben. Wiegert hat den Traum noch nicht aufgegeben: "Was wäre ich für ein Trainer, wenn ich nicht mehr daran glauben würde, noch Meister werden zu können. Das liegt nicht mehr allein in unseren Händen, das ist mir schon bewusst. Aber ich würde gerne am letzten Spieltag in ein Endspiel gehen", sagte der Coach über die spannendste Konstellation im Titelkampf seit Jahren.