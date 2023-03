Handball-Zweitligist HC Elbflorenz hat mit Maximilian Janke einen dicken Fisch an Land gezogen. Der 30-Jährige wechselt im Sommer vom Bundesligisten GWD Minden nach Dresden. Der Rückraumspieler hat mehr als 200 Partien in der 1. Handball-Bundesliga absolviert.

Janke und Haber kennen sich vom SC DHfK

"Max soll mit seiner Erfahrung ein wichtiger Anker für Abwehr und Angriff werden", sagte Noch-Trainer Rico Göde, der in der kommenden Spielzeit die Aufgabe des Sportlichen Leiters übernehmen wird. Als Trainer ab der neuen Spielzeit hatte der Zweitligist kürzlich André Haber vorgestellt. Diese Personalie war wohl auch für Jankes Entscheidung ausschlaggebend. "Ich freue mich riesig, dass Max sich entschieden hat, nach Dresden zu kommen", sagte Haber in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Leipzig. "Ich schätze seine Qualitäten sehr – sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes. Ich glaube, dass er eine absolute Bereicherung für den HC Elbflorenz Dresden ist", so Haber. Maximilian Janke (re.) wechselt von Minden nach Dresden und wird von Rico Göde begrüßt. Bildrechte: HC Elbflorenz Spielbetriebs GmbH

137 Spiele für Leipzig - 2021 Wechsel nach Minden

Janke wurde in Pfaffenhofen geboren und spielte in der Jugend für den TSV Dorfmark und den MTV Soltau. Als 15-Jähriger wechselte er zum SC Magdeburg und gehörte ab der Saison 2013/14 zum Profikader des SCM. Im Januar 2015 wechselte Janke anschließend zum damaligen Zweitligisten SC DHfK Leipzig, wo er sechs Jahre mit Haber zusammenarbeitete. Haber war in diesem Zeitraum sowohl Co-Trainer als auch Cheftrainer beim SC DHfK. Nach 137 Spielen im Leipziger Trikot ging Janke im Februar 2021 zur GWD Minden.

Maximilian Janke im Trikot des SC DHfK Leipzig. Bildrechte: imago images/Eibner Janke trug sieben Mal das Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Zur Handball-Europameisterschaft 2018 wurde er vom damaligen Bundestrainer Christian Prokop in den Kader berufen und debütierte Anfang 2018 beim 36:29-Testspiel-Sieg gegen Island. In der aktuellen Bundesliga-Spielzeit 2022/23 absolvierte Janke bislang 17 Spiele für GWD Minden.

Nun also der Wechsel in das Unterhaus der Liga. Dabei überzeugten Janke "die Gespräche mit Rico und André sowie die professionelle Infrastruktur des Vereins".

Mittwoch: Dresden zu Gast in Potsdam

In dieser Saison läuft es für die Dresdner nicht optimal. Der ambitionierte Verein rangiert auf dem 12. Tabellenplatz und damit im unteren Mittelfeld der 2. Bundesliga. Zuletzt gelang ein 33:26-Sieg gegen die HSG Konstanz. Am Mittwoch (19 Uhr im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) kann beim 1. VfL Potsdam nachgelegt werden.