In einer rassigen und hart geführten Partie holten sich beide Teams durch René Zobel (55.) und Leos Petrovsky (40.) Rote Karten ab. Aufregung gab es, als die Sachsen in der vorletzten Minute auf 34:35 verkürzten, aber die Auszeitkarte von Lübbecke wohl zuvor auf dem Schiedsrichtertisch lag. So wurde das Tor aberkannt und Lübbecke verwandelte beim eigenen Angriff per Siebenmeter zum 36:33 (60.).