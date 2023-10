Großen Anteil am "Wahnsinn" hatten wieder einmal die Fans in der heimischen "Aßmann-Hölle". Das weiß Rückraumspieler Alexander Saul: "Wir waren schon immer eine Macht mit den Fans im Rücken. Was die hier jedes Mal leisten, ist der Wahnsinn." Das weiß auch Kaufmann: "Schau Dir diese Halle an. Es ist der Irrsinn, was in dieser Halle an Stimmung und an Emotionen läuft."

Jubel bei Alexander Saul (li.) und Marko Grgic (re.). Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen