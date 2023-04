Als die Stuttgarter ihre Effizienz im Abschluss erhöhten, wuchs der Leipziger Rückstand auf 6:11 (20. Minute) an. Der SC DHfK steigerte sich in der Folge zwar in der Defensive, ließ spielerisch trotz der Rückkehr von Regisseur Luca Witzke nach knapp zweimonatiger Verletzungspause jedoch viele Wünsche offen.