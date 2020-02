In der vollbesetzten GETEC-Arena ging der SC Magdeburg, trotz der bislang mageren Punkteausbeute im neuen Jahr (nur ein Punkt aus drei Spielen) als leichter Favorit ins Duell mit dem SC DHfK Leipzig. In bislang neun Aufeinandertreffen gewannen die Sachsen-Anhalter fünf Spiele. Besonders hoch dramatisch gestaltete sich das Hinspiel, in welchen die Leipziger mit 25:26 den Kürzeren zogen.



DHfK-Coach André Haber prophezeite schon vor dem Anpfiff erneut eine "heiße" Partie: "Magdeburg wird mit Wut im Bauch spielen. Das wird ein harter und emotionsgeladener Kampf." Und Magdeburg hatte anscheinend viel Wut im Bauch ...