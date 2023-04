Die Leipziger begannen wuchtig. Matej Klima stellte schnell auf 2:0 (3. Minute). Torhüter Kristian Saeveraas brachte die Flensburger zum Verzweifeln und vorne waren die Messestädter brutal effizient. Nach einer viertel Stunde stellte Oskar Sunnefeldt auf 9:5. Doch Strafen hielten die Leipziger davon ab, den Vorsprung zu halten. Vier Zwei-Minuten-Strafen bekamen die Gäste in Halbzeit eins gegen sich ausgesprochen. Nichtsdestotrotz ging es mit einer Führung in die Pause (17:15).

Aus der kamen die Gastgeber deutlich verbessert. Getragen von einem überragenden Johannes Golla, der mit neun Toren am Ende bester Werfer des Abends war, ging Flensburg nach 35 Minuten erstmals in Führung. Klima wurde abgemeldet, SG-Keeper Benjamin Buric hielt mehrfach spektakulär und der angesprochene Golla traf, wie er wollte. In der 37. Minute stand er mit dem Rücken zum Tor, ließ sich fallen und machte den Ball ohne hinzusehen rein. Der vielleicht schönste Treffer des Spiels. Flensburg zog in der Folge davon. Mads Mensah Larsen brachte Leipzig eine knappe Viertelstunde vor dem Ende fünf Tore ins Hintertreffen (20:25). Davon erholten sich die Messestädter nicht mehr.

Bester Torschütze beim SC DHfK war Klima mit sieben Treffern. Der Tscheche zeigte sich nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon enttäuscht: „Wir hätten in der zweiten Halbzeit geduldiger sein müssen“, so der 24-Jährige. Mit der Niederlage in Flensburg haben es die Leipziger verpasst, den nächsten Großen in der Bundesliga zu ärgern, nachdem die Messestädter vor kurzem Magdeburg, Kiel, und die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen haben. Seit diesen Überraschungssiegen stottert der SC und hat jetzt vier Spiele in Folge verloren.