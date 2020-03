Vor 5949 Zuschauern tat sich der SCM in der ersten Hälfte schwer, vor allem Gästetorwart Nikolas Katsigiannis brachte die Offensivabteilung der Magdeburger immer wieder zur Verzweiflung. Auch die rote Karte für Erlangens Christopher Bissel (12.) änderte daran nicht viel. Es dauerte bis zur 20. Spielminute bis der Favorit aus Sachsen-Anhalt das erste Mal in Führung ging (9:8/20.). Dies gelang insbesondere durch nun verbesserte Tempogegenstöße, die den Gästen aus Mittelfranken große Probleme bereiteten. Erlangen konterte aber immer wieder gut und so ging es für den SCM mit Rückstand in die Pause.

Bennet Wiegert holte mit seinem Team nun den dritten Sieg in Folge. Bildrechte: imago images / Jan Huebner