Wer Bennet Wiegerts Engagement an der Seitenlinie bei Spielen des SC Magdeburg beobachtet, kann den Eindruck bekommen, dass der Cheftrainer sich am liebsten selbst einwechseln würde. Aber auch ohne die handballerischen Fähigkeiten des ehemaligen Nationalspielers Wiegert tragen die überragenden Leistungen der Mannschaft seine Handschrift. "Er ist der sportliche Erfolgsgarant", lobte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt am Montag beim "Spio-Frühstück" vor dem Spitzenspiel gegen den THW Kiel (Samstag ab 18.00 Uhr live in der ARD).

Wiegert wurde trotz Erfolg kritisiert

Seit Wiegert 2015 die sportliche Verantwortung in Magdeburg übernahm, gewann der SCM den DHB-Pokal, die European League und die Klubweltmeisterschaft. Aktuell führen die Bördestädter mit nur einer Saisonniederlage die Tabelle an. Was die Mannschaft leiste, sei überragend, lobt Schmedt deshalb. Trotzdem musste sich Wiegert für seine Spielphilosophie in der Vergangenheit Kritik gefallen lassen.

Für Schmedt ist der Coach ein "Standortfaktor"

Weil er einen spielerischen Ansatz verfolgt, der auf schnelle und wendige Spieler setzt, klagten Beobachter über die fehlende Durchschlagskraft. "Benno hat versucht, seine Spielphilosophie jedem zu erklären und dann hieß es immer, wir hätten keine großen Spieler, die aus elf Metern werfen könnten", erinnert sich Schmedt. Nun dominiert die Mannschaft um den mit 1,86 Metern vergleichsweise kleinen rechten Rückraumspieler Omar Ingi Magnusson die Liga. Das mache Eindruck, berichtet Schmedt: "Ich merke bei den Spielern, dass Bennet Wiegert ein Standortfaktor ist." Erfolgstrainer Bennet Wiegert Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Henning Fritz sieht SCM als Meister

So sehr, dass in Magdeburg ein Siegerteam reifte. "Es spricht alles für Magdeburg", prophezeit Hennig Fritz. Der Handball-Weltmeister stand bei der letzten SCM-Meisterschaft 2001 im Tor. Damals habe das Team mit viel Leidenschaft gespielt, so Fritz. "Die Fans haben uns getragen, so wie sie es mit der aktuellen Mannschaft auch machen." Nach Fritz‘ Meinung hat Magdeburg die Meisterschaft deshalb bereits sicher.

Schmedt bremst die Erwartungen

SCM-Geschäftsführer Schmedt widerspricht dieser These: "Ich gehöre zu denen, die sagen, dass noch nichts entschieden ist." Bis Saisonende seien noch 22 Punkte zu vergeben, bremst Schmedt: "Jeder kennt die Bundesliga und jeder weiß, wie eng es ist." Ähnliche Worte wählte auch Bennet Wiegert in den letzten Wochen, selbst als seine Mannschaft mehrere Spiele in Serie mit neun oder zehn Toren Vorsprung gewann. Aber zumindest bei einer Aussage des gebürtigen Magdeburgers Fritz sind sich wohl alle beim SCM einig: "Das ist für die Magdeburger Seele etwas ganz Besonderes."