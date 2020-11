Der 36-Jährige war dafür der perfekte Gesprächspartner, denn er kennt etwa den SCM-Trainer Bennet Wiegert schon sehr lange. Er freue sich, dass der gebürtige Magdeburger nun bei den "Grün-Roten" an der Seitenlinie steht, denn unter ihm hätten sie eine gute Entwicklung genommen. "Es fehlt nicht mehr viel für ganz oben", sagte Klein über den SCM, der zuletzt zweimal in Folge Dritter in der Bundesliga wurde.