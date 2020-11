Für Musche und die eigene Bilanz soll daher am Sonntag in Leipzig ein Sieg her. "Wir haben uns bisher drei Patzer in der Saison geleistet. Da soll bis zum Ende der Saison kein weiterer hinzukommen", klingt Steinert ganz selbstbewusst. Sportlich sieht der Magdeburger keinen Favoriten im Duell des Tabellen-Elften beim Tabellen-Zwölften: "Das ist schwierig. Auch Leipzig hatte Schwankungen. Sie haben sehr gut gegen die Löwen gespielt, aber auch Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren dürfen. Das Spiel ist nicht so richtig auszurechnen." Dafür fällt der Tipp dann aber recht deutlich aus: "Es wird spannend. Und am Ende gewinnen wir mit fünf Toren."