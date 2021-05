An Schlaf sei auf der Heimfahrt von Mannheim nach Magdeburg nicht zu denken gewesen: "Wir haben schon einige Feierbiester dabei", so der 39-Jährige verschmitzt. Die Grundlage zum Finalsieg haben man mit einer "fast perfekten ersten Hälfte" gelegt. Da habe es bei Gegner Berlin schon einige Fragezeichen im Blick gegeben. Ausgehend von einer starken Defensive habe man immer wieder Gegenstöße setzen können und das Momentum für sich genutzt.

Live im SpiO-Talk verkündete Wiegert dann, dass sein Team auch morgen noch frei haben werde. Die Nachricht dürfte sich schnell herumgesprochen haben in der Mannschaft: "Wir brauchen jetzt nicht für mein Ego zu trainieren." Die nächste Aufgabe wartet in der Bundesliga am Donnerstag in Essen: "Da wollen wir nicht den Abstiegskampf beeinflußen und souverän auftreten". Ob es für die Europacup-Gewinner auch einen Auftritt auf dem Magdeburger Rathaus-Balkon gibt, da fehlt Bennet Wiegert "die Vorstellungskraft, ob das überhaupt darstellbar ist in diesen Zeiten". Das nächste Spiel vor Zuschauern in der eigenen Arena dürfte dann aber zum Jubelsturm über den Titel werden.