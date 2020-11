Die Lage spitzt sich jedoch immer weiter zu. Der ohnehin schon aufgeblasene Spielkalender wird durch die Spielverlegungen an die Grenze des Machbaren geführt. Aktuell könne man die Verlegungen noch managen, so Bohmann. "Die Systeme werden aber nicht unendlich belastbar sein. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, stoßen wir an unsere Grenzen. Die Gesundheit der Spieler steht über allem. Wir werden keine wirtschaftlichen Gründe in den Vordergrund schieben", stellte Bohmann klar.