Der SC Magdeburg hat Schmedt zufolge das Glück, dass bereits 14 der 17 Heimspiele absolviert wurden. Das sei von großer finanzieller Bedeutung. "Handball-Spiele ohne Publikum funktionieren nicht", sagte Schmedt und fügte an: "Es ist die größte Herausforderung für den SCM seit der politischen Wende 1990. Wir müssen den SCM über die Klippe hieven."

Es sei entscheidend, dass alle Klubs die nächsten Monate wirtschaftlich überstehen und die nächste Saison erreichen. Dann könnten auch Geisterspiele ein Thema sein. Die HBL solle dennoch versuchen, so viele Partien wie möglich ins nächste Jahr zu legen, um wieder mit Zuschauern spielen zu können, so Schmedt.

Die SCM-Spieler befinden sich aktuell in Kurzarbeit, halten sich bei ihren Familien individuell fit. Obwohl SCM-Coach Bennet Wiegert weiterspielen will, habe Schmedt auch Verständnis für die Mehrheit der Klubs, die aus finanziellen Gesichtspunkten abbrechen wollen. Er selbst plädiert für einen Saisonabbruch. Laut Schmedt haben die Vereine unterschiedliche Voraussetzungen und müssten an erster Stelle erhalten bleiben.