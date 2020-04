In letzter Zeit schienen es aber vermehrt die richtigen Entscheidungen gewesen zu sein, die die beiden gefällt haben. Schließlich standen die Chancen gut, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. "Wir hatten eine sehr gute Phase auf internationalem Parkett und waren in einem guten Rhythmus drin", so Schulze. Der "Lebenstraum Olympia" sei aber dennoch nicht gefährdet, schließlich habe man sich keine "konkrete Jahreszahl" gesetzt.