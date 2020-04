Für seinen Verein, den SC DHfK Leipzig, gehe es nun darum, die Krise ohne größere Probleme zu überstehen. Die viele Hilfsaktionen, die mittlerweile von den Grün-Weißen ausgegangen sind, machen Weber in jedem Falle stolz: "Das zeigt, dass wir eine große Familie sind."

Philipp Weber mit Malu Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein neues Familienmitglied hat auch der gebürtige Schönebecker seit geraumer Zeit. So präsentierte Weber fröhlich seinen Hundewelpen namens Malu vor der Kamera. "Dem Kleinen geht es echt gut. Ich konnte mich sehr viel um ihn kümmern und ihn bestmöglich erziehen", erzählt der frischgebackene Hunde-Papa.



Auch während seiner 14-tägigen Quarantäne-Zeit, infolge der Coronavirus-Infektion seines Nationalmannschaftskollegen Jannik Kohlbacher, hat ihm Malú "extrem geholfen", berichtet der 1,94 Meter große Abwehrspieler. Denn die Zeit der Ungewissheit war etwas komisch, so Weber: "Ich saß Tag für Tag Zuhause und habe gewartet. Zum Glück kam am Ende kein schlechtes Ergebnis."