2007 gewann Dominik Klein mit Deutschland den WM-Titel. Bildrechte: IMAGO / WEREK

Ähnlich sieht es Dominik Klein, der 2007 mit Deutschland den WM-Titel feierte und 2018 seine aktive Laufbahn beendete. Der ARD-Experte ist überzeugt, dass das Spiel gegen Katar eine machbare Aufgabe für das DHB-Team darstellt. "Deutschland ist in der Favoritenrolle", bekräftigte Klein und fuhr fort: "Es gibt eine tolle erste Sieben. Die Rückraumachse passt, was sie in den Testspielen gegen Island bewiesen hat. Jetzt ist auch die zweite Reihe gefragt. Um gut ins Turnier zu kommen, braucht es einen Sieg, ein gutes Gefühl. Um dann mit einem Flow zum Topspiel am Sonntag gegen Serbien rüberzukommen."