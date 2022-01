Einen nicht geringen Anteil an der angespannten Situation, da sind sich Günther und vom Wege einig, trägt die Europäische Handballföderation (EHF). "Die EHF hat kläglich versagt, ein geeignetes Hygienekonzept aufzustellen", kritisiert Günther. Die Tests müssten engmaschiger ausfallen, zudem hinken die Labore mit den Ergebnissen hinterher. Das Hygienekonzept "hätte man nachschärfen können und müssen", betont vom Wege, nachdem die Omikron-Welle aus Südafrika nach Europa übergeschwappt ist. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die Vereine in der Handball-Bundesliga nach der Rückkehr ihrer Nationalspieler von positiven Fällen betroffen sein werden.

Auf die sportliche Leistung der DHB-Auswahl hatte das Corona-Geschehen bisher keinen Einfluss. Mit einer makellosen Bilanz ist das Team von Alfred Gislason in die Hauptrunde eingezogen. Dort wartet am Donnerstagabend Spanien (18 Uhr live hören in der "SpiO"-App). Der DHB wollte das Spiel verlegen lassen, was die EHF aber ablehnte. Gegen den amtierenden Europameister geht das deutsche Team als Außenseiter in die Partie - auch aufgrund der angespannten Personalsituation. Günther ist dennoch zuversichtlich. "Die Jungs haben Lunte gerochen und sehen, was sie als Mannschaft hinbekommen. Sie sind Vollblutsportler, die ihr Herz auf der Platte lassen. Dafür gebührt ihnen Respekt."