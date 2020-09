Gestartet sind die Handballerinnen des Thüringer HC standesgemäß: Ein klarer Sieg in Ketsch bei den Kurpfalz Bären, der war auch so eingeplant. Doch gleich am zweiten Spieltag gibt es eine echte Standortbestimmung - es geht am Mittwochabend (Ab 19:30 Uhr im Torticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) zur SG BBM Bietigheim.



Der Meister von 2017 und 2019 ist neben Borussia Dortmund der große Favorit auf den Titel. Bietigheim musste drei Topspielerinnen nach Ungarn ziehen lassen, holte sechs Neue und mit Markus Gaugisch auch einen neuen Coach. "Heute dürfen wir uns nicht so viele Fehler erlauben, Bietigheim hat ein tolles Umkehrspiel. Wir müssen über uns hinauswachsen", sagte Herbert Müller, Trainer des Thüringer HC, am Mittwochmittag im SpiO-Talk.