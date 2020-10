"Es wird eine lange Reise nach Ludwigshafen", sagte Jannick Green. Deshalb werden die Magdeburger am Mittwoch (14. Oktober) noch eine Stunde trainieren und sich dann in den Bus Richtung Rheinland-Pfalz setzen. Das Ziel ist klar: In der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle "wollen wir gewinnen. Aber das ist ein schwerer Gegner. Die hauen alles rein, kämpfen und beißen. In der Abwehr müssen wir gut stehen", bekräftigte der 32-Jährige.