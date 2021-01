Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat die WM in Ägypten erwartungsgemäß mit einem Kantersieg gegen Uruguay begonnen. Spiel zwei gegen Kap Verde fiel dann aus, weil zahlreiche Spieler des Gegners positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Spiel wurde mit 10:0 für Deutschland gewertet, der Platz in de Hauptrunde ist sicher. Am Dienstag wartet noch die dritte Partie in der Gruppe A auf Deutschland. Gegner wird dann die ungarische Mannschaft sein.