Wegen der Corona-Quarantäne verpasst Nationalspieler Weber auch die beiden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag (5. November) gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag (8. November) in Estland. "Das ist bitter", sagt Weber, ist aber von Siegen des dezimierten Teams von Bundestrainer Alfred Gislason überzeugt: "Ich sehe unsere Chancen sehr gut. Ich glaube an zwei Siege."



Neben Weber fehlen auch Torwart Andreas Wolff (KS Kielce) und Christian Dissinger (Vardar Skopje) aufgrund mehrerer Corona-Fälle im Umfeld ihrer Vereine. Trotz seines Fehlens jetzt ist Weber aber weiter fest für die Nationalmannschaft eingeplant: "Der Bundestrainer hat mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen muss."

