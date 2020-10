"Ich bin der letzte Mohikaner", scherzt Rüdiger Jurke. Der Geschäftsführer des EHV Aue ist nach zwei positiven Corona-Fällen in der Mannschaft einer der wenigen Mitarbeiter des Handball-Zweitligisten, der in der Geschäftsstelle weilt. Spieler und Funktionsteam befinden sich derzeit in einer 14-tägigen Quarantäne. Geplant ist, den Trainingsbetrieb am 2. November wieder aufnehmen zu können. Zwei Wochen Trainingsausfall sind dennoch "nicht schön", betonte Jurke im "SpiO"-Talk am Freitag (23. Oktober).