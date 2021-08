Die Vorbereitung wird eine andere sein. Mit Schrecken denkt Bennet Wiegert noch an die vergangene Saison, als pandemiebedingt vieles anders gestaltet werden musste. "Diese Vorbereitung mit der letzten zu vergleichen, ist nicht möglich. Ich hoffe, dass es so eine Vorbereitung wie in der vergangenen Saison nie wieder geben wird", bekräftigte der 39-jährige Cheftrainer des SC Magdeburg am Montag im "SpiO"-Talk.