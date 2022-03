Auch wenn Kiel in dieser Saison schon vier Niederlagen kassiert hat und zuletzt gegen die Füchse Berlin überraschend patzte, hat Musche Riesenrespekt vorm Gegner. "Du wirst nie einen Tag erleben, an dem du einfach gegen Kiel gewinnst. Kiel hat immer einen Haufen Weltklasse-Spieler und ist handballerisch auf Top-Level", sagte er. Man werde die Magdeburger "Kampf-Attribute" brauchen und alles in die Waagschale werfen müssen und am Ende "einfach cool bleiben", so Musche.