Der ThSV Eisenach befindet sich nach zwei Niederlagen in Serie in einem kleinen Formtief und rangiert aktuell nur im hinteren Tabellenmittelfeld. Am Samstag (12.12.) wartet das Derby gegen den drittplatzierten Dessau-Roßlauer HV: Eine Chance, die Trendwende einzuleiten?