Die große Party zu seinem 50. Geburtstag an diesem Freitag hat Stefan Kretzschmar in den Sommer verschoben. "Ich werde mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern gemütlich zu Abend essen. Schwiegermama kocht. Das war's", verriet Kretzschmar in einem Interview der "Sport Bild" seine Pläne für den Jubiläumstag und kündigte an: "Und ich gehe am Freitag auf gar keinen Fall ans Telefon."

Langjährige Weggefährten in Magdeburg: Stefan Kretzschmar und der heutige Bundestrainer Alfred Gislason. Bildrechte: IMAGO / SPHO-C

Bohmann, Hannig und Gislason würdigen Kretzschmar

Das ist vielleicht auch besser so, denn der Freundes- und Bekanntenkreis der Handball-Ikone ist groß. Seit mehr als 30 Jahren prägt der einstige Weltklasse-Linksaußen und heutige Sportvorstand des Bundesliga-Spitzenreiters Füchse Berlin die Sportart. "Stefan Kretzschmar verkörpert den Handball zu einhundert Prozent. Er ist einer der besten Botschafter und Imageträger", würdigte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, das Geburtstagskind.



Für Bob Hanning, der als Füchse-Geschäftsführer seit einigen Jahren eng mit Kretzschmar zusammenarbeitet, ist der Jubilar einfach nur "ein Glücksgriff für den deutschen Handball, den er maßgeblich geprägt hat. Er war immer eine herausragende Persönlichkeit und ist bis heute eines der Gesichter unserer Sportart", sagte Hanning der Deutschen Presse-Agentur.

Letzter Titel: Stefan Kretzschmar im Freudentaumel mit Joel Abati. Magdeburg gewann 2007 gegen Aragon den EHF-Pokal. Danach beendet Kretzschmar seine Karriere. Bildrechte: IMAGO / Camera 4

Große Titel mit dem SC Magdeburg

Auch für Bundestrainer Alfred Gislason ist "Kretzsche", wie der Jubilar in der Szene nur gerufen wird, "ein Aushängeschild". Unter Gislason als Trainer gewann Kretzschmar mit dem SC Magdeburg 2001 die deutsche Meisterschaft und 2002 als erstes deutsches Team die Champions League. Mit der DHB-Auswahl, für die er in 218 Länderspielen 821 Tore warf, holte er bei der EM 2002, der WM 2003 und den Olympischen Spielen 2004 jeweils Silber.



Der Sohn der beiden früheren Weltklassehandballer Waltraud und Peter Kretzschmar wurde am 17. Februar 1973 in Leipzig geboren. Über Dynamo Berlin und Blau-Weiß Spandau wechselte er 1993 zum Traditionsverein VfL Gummersbach, ehe es ihn 1996 zum SCM zog, wo er 2007 seine aktive Karriere beendete. Nach zwei Jahren als Magdeburger Sportdirektor engagierte er sich ab 2009 für zehn Jahre ehrenamtlich im Aufsichtsrat des damaligen Drittligisten SC DHfK Leipzig in seiner Geburtsstadt. 2013 half er kurzfristig sogar als Trainer aus. 2016 stiegen die Grün-Weißen erstmals in die Bundesliga auf. Seit 2020 führt Kretzschmar die Füchse Berlin als Sportvorstand an.

Stefan Kretzschmar mit Vater Peter und Mutter Waltraud am Rande seines Abschiedspiels 2007. Seine Eltern starben beide 2018 im Abstand von nur wenigen Monaten. Bildrechte: imago/Camera 4



Sowohl als Spieler wie auch als Experte und Funktionär hat Kretzschmar stets polarisiert, weil er immer eine klare Meinung vertritt und sich nie verbiegt. Dazu steht er. "Ich würde alles wieder so machen. Ich habe nichts verpasst. Im Gegenteil: Ich glaube, ich habe ein Leben für zehn Menschen gelebt angesichts der vielen Eindrücke und Erlebnisse", sagte Kretzschmar im Rückblick.

Bis dato größter Triumph der Vereinsgeschichte: Stefan Kretzschmar, mit Tochter Lucie-Marie, bejubelt den Champions-League-Triumph 2002 beim SC Magdeburg. Bildrechte: IMAGO / Camera 4

Kretzschmar wäre gern ein "besserer Vater gewesen"

Doch es gab auch schmerzhafte Tiefschläge - sowohl sportlich als auch privat. "Es gab zwei verhängnisvolle Fehlwürfe: 2000 im olympischen Viertelfinale in Sydney gegen Spanien und 2005 im Europacup-Finale gegen TuSEM Essen. Beide Spiele gingen meinetwegen verloren", räumte Kretzschmar in der "Sport Bild" ein.



Noch mehr wurmt ihn aber ein anderes Versäumnis: "Wenn ich etwas ändern könnte, wäre ich gern ein besserer Vater gewesen. Das habe ich nicht gut gemacht und war nicht in der Form für die Kinder da, wie ich hätte da sein müssen." Mittlerweile sei das Verhältnis zu seiner Tochter Lucie-Marie, Bundesliga-Handballerin bei Bensheim/Auerbach, und seinem in der SCM-Jugend spielenden Sohn Elvis aber "sehr gut".

Olympia 2000: Während die Spanier jubeln, während Stefan Kretzschmar nach der dramatischen 26:27-Niederlage im Viertelfinale enttäuscht von der Platte geht. Bildrechte: imago/Sven Simon

"Ich habe so viele Ideen und Themen im Kopf"

Die große Sause zu seinem runden Geburtstag will Kretzschmar im Sommer auf Mallorca steigen lassen. Zuvor hofft er mit den Füchsen Berlin auf den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Damit würde sich für ihn ein Lebensziel erfüllen. Doch egal, wie die Saison endet: Eine ruhige Kugel will Kretzschmar auch mit 50 nicht schieben. "Ich habe so viele Ideen und Themen im Kopf", sagte er. "Da bleibt keine Zeit für eine Midlife-Crisis."