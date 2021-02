Handball-Bundesligist Union Halle-Neustadt hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Mittwochabend (24.02.2021) bekannt gab, wechselt die 19-jährige Rückraumspielerin Julia Niewiadomska an die Saale.

Die polnische Nationalspielerin kommt von Ligakonkurrent HSG Bensheim/Auerbach, wo sie seit 2018 unter Vertrag war. "Ich habe in dieser Saison nicht so viele Spielanteile bekommen. Als junge Spielerin brauche ich Spielanteile, um mich weiter zu entwickeln. Diese Entwicklungsmöglichkeit sehe ich in Halle", begründet Niewiadomska ihren Wechsel. In Halle soll sie die Rolle der Spielgestalterin auf der Rückraum-Mitte Position übernehmen.