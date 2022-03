Camilla Madsen wird den SV Union Halle-Neustadt am Ende der Saison verlassen. Das gab der Bundesligist am Freitag (04.03.2022) bekannt. Als Grund für den Abschied wurden "persönliche Gründe" von Madsen angeführt.

"Ich bin glücklich das ich den Schritt zu den Wildcats gemacht habe. Das Jahr in Deutschland hat mir persönlich und spielerisch sehr viel gegeben. Ein großes Dankeschön an meine Mannschaft, dem Trainerteam, dem Verein und den großartigen Fans in Halle. Es war mir ein Vergnügen, hier zu spielen", so Madsen, die noch nichts zu ihrer weiteren handballerischen Zukunft sagen kann.