Obwohl die Hallenserinnen pausieren müssen, kann der Klassenverbleib an diesem Wochenende endgültig gesichert werden. Der Aufsteiger hat fünf Spieltage vor Schluss neun Punkte Vorsprung vor dem Team von Frisch Auf Göppingen, das auf dem Relegationsplatz liegt. Einen Zähler weniger hat der Drittletzte HL Buchholz-Rosengarten auf dem Konto. Wenn Göppingen in Buxtehude verliert und Rosengarten daheim gegen die Kurpfalz Bären nicht gewinnt, wird Halle definitiv in der nächsten Saison weiter in der ersten Bundesliga spielen.