Neue Situationen erfordern neue Maßnahmen. Das muss jetzt auch Cheftrainerin Katrin Schneider vom Handball-Bundesligisten SV Union Halle-Neustadt erfahren. Wie die Wildcats am Donnerstag (12. Januar) bekanntgaben, wird der Vertrag mit der 32-Jährigen nicht verlängert und läuft am Saisonende aus.

Nachdem einem beachtlichen achten Tabellenplatz in der Saison 2021/2022, der die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte der Wildcats bedeutete, belegt die Mannschaft zurzeit Rang zehn in der der 1. Handball-Bundesliga der Frauen. Drei Punkte liegen die Hallenserinnen vor dem Relegationsplatz, was für Unruhe sorgt.