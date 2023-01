Die Außenspielerin studiert an der Martin-Luther-Universität in Halle Lehramt (Grundschule) und freut sich auf weitere Jahre bei den Wildcats: "Ich bin sehr zufrieden mit den Voraussetzungen, die ich in Halle habe. Für mich war es wichtig, dass ich mein Studium und den Handball sehr gut koppeln kann. Dies ist in Halle perfekt gegeben." In der diesjährigen Saison hat die Außenspielerin deutlich mehr Spielanteile als noch in den vergangenen Jahren und in bislang zwölf Bundesligaspielen 20 Tore erzielt.