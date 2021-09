Eine Halbzeit lang war der Außenseiter auf Überraschungskurs. Die Gastgeberinnen erzwangen mit ihrer beweglichen 6:0-Abwehr immer wieder Fehler beim Gegner und kamen zu einigen leichten Toren im Gegenstoß. Den nach zehn Minuten erarbeiteten 8:4-Vorsprung behauptete Union bis zur Pause und lag kurz nach dem Wiederanpfiff sogar mit fünf Treffern in Front (16:11/32.). Doch das hohe Niveau konnten die Gastgeberinnen nicht halten. Nach dem 16:18-Rückstand (39.) drehten die Bietigheimerinnen mit einem 6:1-Lauf auf 22:19 (48 ) die Partie zu ihren Gunsten und ließen sich nicht mehr stoppen. Die Heimzuschauer spendeten ihrem Team dennoch "Standing Ovations".

Halles Rückraumspielerin Lea Gruber sagte: "Das war natürlich megageil, es hätte am Anfang niemand erwartet, dass wir gegen eine Mannschaft wie Bietigheim so lange mithalten können. Natürlich sind wir jetzt enttäuscht aber die Niederlage, aber es hat Spaß gemacht mit den Zuschauern hier wieder in der Halle. Wir können superstolz auf uns sein."