Swantje Heimburg wird neue Kapitänin bei Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt. Diese Entscheidung gab der Verein am Dienstag bekannt. Die 27-Jährige wurde im Rahmen des Trainingslagers in Bad Blankenburg von der Mannschaft gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Sophie Lütke an, die der ehemaligen Halle-Trainerin Tanja Logvin zu Erstliga-Konkurrent Neckarsulm gefolgt ist.

Optimale Rahmenbedingungen für Heimburg

Swantje Heimburg (re.) trifft gegen Göppingen Bildrechte: imago images/VIADATA Außenspielerin Heimburg ist bereits seit 2014 bei den Wildcats und verlängerte im Februar bis 2022. Die Gymnasiallehrerin kann in Halle Sport und Beruf "perfekt kombinieren". Sie fungierte bislang als Vize-Kapitänin. Ihre Nachfolgerin als Vize wird Pia Dietz. "Ich habe mich sehr gefreut, dass seitens der Mannschaft ein so großes Vertrauen besteht. Ich werde Swantje fleißig unterstützen und freue mich auf die kommende Saison“, so die 24-jährige Kreisspielerin.

Turnier in Halle gegen Zwickau und Leipzig