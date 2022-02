Nach der Pause wuchs der Vorsprung weiter an. Zwischendurch erlaubte sich der SCM kleinere Konzentrationsschwächen, die dem Trainer missfielen. In den letzten zehn Minuten spielte Magdeburg die Partie dann gnadenlos zu Ende, sodass der Saison-Torrekord der Kieler (42 Treffer in einem Spiel) getoppt wurde. In dieser Verfassung ist der SCM auf seinem Weg zur Meisterschaft kaum aufzuhalten.