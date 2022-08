Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert begann ohne Neuzugänge mit Magnus Saugstup am Kreis und Mike Jensen im Tor. Der SCM tat sich zu Beginn durchaus schwer, führte nach sechs Minuten dann aber doch erstmals. Absetzen konnte Magdeburg sich aber nicht und so blieb es eng gegen den Vorjahres-Zwölften der Bundesliga. Nach der Pause war der SCM nun klar besser, führte mit sechs Treffern und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen, auch wenn Erlangen noch einmal verkürzte. Am kommenden Donnerstag testet der SCM gegen Hannover-Burgdorf, bevor am 31. August mit dem Supercup gegen Pokalsieger THW Kiel das erste Pflichtspiel ansteht.

"Das Endergebnis ist in Testspielen zwar nicht so entscheidend, aber wichtig ist, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wir haben heute nicht so gut Handball gespielt, wie wir das können und es den Füchsen viel zu einfach gemacht. Wir bekommen zu viele Tempotore und müssen viel besser zurücklaufen. Bis zum Bundesligastart sind aber noch ein paar Tage Zeit und jetzt geht es darum, in den nächsten Trainingseinheiten und beim nächsten Test am Donnerstag wieder besser zu sein", kommentierte Cheftrainer Haber. Vor dem Saisonauftakt am 1. September in Hannover testet der SC DHfK noch zweimal gegen den polnischen Champions League-Teilnehmer Wisla Plock.