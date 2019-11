Die deutsche Mannschaft startet am Samstagmorgen (30. November) gegen Südamerika-Meister Brasilien in die WM (30. November bis 15. Dezember). Gleich fünf Schützlinge seines THC sind dabei, dazu kommen vier Spielerinnen mit Wurzeln in Thüringen. Neun von 17 im deutschen WM-Aufgebot haben also einen Thüringer Hintergrund. Zur Freude von Herbert Müller: "Wir sind sehr stolz, dass wir fünf Nationalspielerinnen haben und dass unsere Farben da so kräftig vertreten sind. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der THC in den vergangenen zehn Jahre die dominierende deutsche Mannschaft war. Das macht sich dann auch im Nationalteam bemerkbar." Sieben Deutsche Meisterschaften sind Ausdruck dieser Dominanz.

Herbert Müller hat mit seinem Quintett zuletzt den EHF-Cup erreicht und damit für mentalen Rückenwind gesorgt. Bildrechte: imago images / Eibner